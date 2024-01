Berlin (dpa/bb) – Nach der Silvesternacht haben in Berlin die Aufräumarbeiten begonnen. Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) waren seit dem frühen Montagmorgen auf den Straßen der Hauptstadt unterwegs. Der Bereich am Brandenburger Tor, wo die traditionelle Silvesterparty gefeiert wurde, und die Straße Unter den Linden gehörten zu den ersten Schwerpunkten. Dort sollte am Mittag der Neujahrslauf 2024 entlangführen.

Rund 500 Beschäftigte sind laut BSR am Neujahrstag in der Stadt unterwegs, um die Spuren aus der Silvesternacht schnell zu beseitigen. Etwa 180 Fahrzeuge wie Kehrmaschinen und Sammeltransporter standen für den Einsatz bereit, wie es hieß.

Am Neujahrstag 2023 sammelte die BSR nach eigenen Angaben rund 520 Kubikmeter Müll ein. Das war mehr als im Jahr 2020 vor der Corona-Pandemie. Damals waren demnach 400 Kubikmeter Müll angefallen.