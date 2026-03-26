Berlin (dpa/bb) – Die Aufbaubauarbeiten für den Berliner Halbmarathon haben in den frühen Morgenstunden begonnen. Für die Veranstaltung am Sonntag werden ab sofort zentrale Straßen für den innerstädtischen Autoverkehr gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Diese werden voraussichtlich am Montagabend wieder freigegeben, wie es weiter hieß.

Betroffen ist die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor. Entlang der Strecke passieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut VIZ zahlreiche Sehenswürdigkeiten der Stadt.





Autofahrern empfiehlt die VIZ insbesondere am Wochenende, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Alternativ sollten die Stadtautobahn A100 sowie der Tiergartentunnel (B96) und der Tunnel am Adenauerplatz genutzt werden.