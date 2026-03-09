Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin kann in der Basketball-Bundesliga erst einmal etwas durchpusten. Denn mit dem hart erkämpften 71:68-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten Würzburg Baskets konnte der Tabellenzweite den Abstand auf die Verfolger auf sechs Punkte erhöhen. «Wir wollen nicht zu sehr auf die Tabelle gucken. Aber wir wissen, die Liga hat nicht mehr so viele Spiele. Und da ist der zweite Platz Richtung Playoffs hervorragend», sagte Kapitän Jonas Mattisseck nach dem Sieg.

Der direkte Vergleich, der bei Punktgleichheit den Ausschlag geben könnte, wurde allerdings nicht gewonnen. Das Hinspiel hatte Alba mit vier Punkten verloren. «Das wäre natürlich perfekt gewesen, weil es im Grunde ein weiterer Sieg gewesen wäre. Aber am Ende kann man halt nicht alles haben», sagte Sportdirektor Himar Ojeda.





Denn der Kader leidet weiter unter Ausfällen. Man könne seit einem Monat wegen Verletzungen und Abstellungen von Nationalspielern nicht wirklich trainieren. «So können wir zwar gegen jeden mithalten, aber uns kaum verbessern», klagte deshalb Ojeda.

Kampf um Gruppensieg in der Champions League

Und auch in der neuen Woche gibt es kaum Zeit zum Training. Schon am Dienstag geht es nach Griechenland, wo Alba einen Tag später in der Champions League bei Karditsa Iaponiki (20.00 Uhr/Dyn) antreten muss. Alba ist bereits für das Viertelfinale qualifiziert, Karditsa ausgeschieden. «Das wird nicht einfach, die haben nichts zu verlieren und werden alles raufwerfen», warnte dennoch Mattisseck vor dem Underdog.

Zumal die Berliner noch um den Gruppensieg kämpfen, der in der Best-of-Three-Serie im Viertelfinale Heimrecht im möglicherweise entscheidenden dritten Spiel garantieren würde. Dafür müssen die letzten beide Gruppenspiele aber gewonnen werden «Und das wollen wir unbedingt», sagte der Alba-Kapitän. Der 26-Jährige fordert deshalb wieder vollen Einsatz. «Wir müssen sie mit unserer Energie killen und zeigen, dass wir es mehr wollen, weil es für uns noch um richtig viel geht», sagte er.