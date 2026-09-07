Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die neue Woche beginnt in Berlin und Brandenburg trocken. Nur einige Wolken ziehen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) über die Bundesländer. Die Höchsttemperaturen erreichen milde 23 bis 26 Grad. Auch in der Nacht bleibt es dann meist niederschlagsfrei. Die Werte sinken auf 13 bis 16 Grad ab.

Erst am Dienstag zieht dann Regen auf. Neben Schauern besteht auch eine geringe Gewitterneigung, heißt es vom DWD. Dennoch erreichen die Temperaturen noch 22 bis 25 Grad. Über den ganzen Tag bleibt es bewölkt, in der Nacht werden zudem, besonders im Süden, Schauer und einzelne Gewitter erwartet. Die Tiefstwerte fallen auf bis zu 12 Grad.





Der Regen zieht am Mittwoch aber wieder ab. Dennoch bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, bei 21 Grad Höchsttemperatur. Auch in der Nacht auf Donnerstag ist es dann größtenteils trocken. Dann fallen die Temperaturen aber sogar auf bis zu 9 Grad ab.