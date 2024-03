Egal wo man hinschaut, fast überall herrscht Fachkräftemangel. Umso wichtiger ist es auch für Unternehmen, sich den Arbeitnehmern von Morgen zu präsentieren und für diese interessant zu machen. Eine Chance dazu bietet schon bald wieder die „ABI Zukunft“.

Am 20. April 2024 findet im Ludwig Erhard Haus in Berlin von 10-16 Uhr mal wieder die ABI Zukunft, die wohl größte Berufsinformationsmesse für die Zeit nach dem Abitur, statt. Wer dabei sein will und sein Unternehmen ebendort präsentieren möchte, hat jetzt noch die Chance dazu – vier Stellplätze sind noch zu vergeben!

Beratung von A bis Z

Die Messe bringt seit über 10 Jahren Schüler und Unternehmen, Universitäten, Hochschulen sowie Bildungsinstitutionen zusammen. Bei der ABI Zukunft Berlin „Zoologischer Garten“ wird der Zielgruppe sowie Erziehungsberechtigten eine Plattform geboten, die alle Hürden in der heutigen Gesellschaft abdeckt. Von Motivationscoachings über finanzielle Beratungsmöglichkeiten und Thementische, bis hin zum Persönlichkeitstest.

Die Angebote der Messeaussteller können von einer Ausbildung, einem Studium oder Praktikum bis hin zum Freiwilligem sozialen Jahr oder einem Auslandsaufenthalt reichen. Angesprochen werden (angehende) Abiturienten sowie Studierende, die sich orientieren möchten. Sie können sich ganz einfach und unverbindlich die passenden Ausstellerinformationen anfordern oder uns direkt ansprechen.

