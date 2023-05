Berlin (dpa) – Zur Verleihung des Deutschen Filmpreises sind in Berlin die ersten Gäste angekommen. Auf dem roten Teppich zeigten sich am Freitagabend zum Beispiel die Schauspielerinnen Iris Berben, Senta Berger und Andrea Sawatzki, die Schauspieler Felix Kammerer und Albrecht Schuch sowie der Regisseur Volker Schlöndorff, der den diesjährigen Ehrenpreis erhalten soll. Rund 1600 Gäste wurden im Theater am Potsdamer Platz erwartet. Die Nominierungen und Auszeichnungen sind mit insgesamt rund drei Millionen Euro dotiert.