Berlin/Potsdam (dpa) – Das Quartett aus Berlin und Brandenburg hat für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen attraktive Lose gezogen. Die Auswahl von Hertha BSC trifft als Zweitliga-Aufsteiger auf den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Auch das Team vom FC Viktoria Berlin bekommt es in Bayer Leverkusen mit einem Erstligisten zu tun.

Turbine Potsdam hat zwischen dem 26. und 28. September ebenfalls Heimrecht und empfängt den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart. Als einziger Erstligist der Region reist der 1. FC Union Berlin zum Regionalligateam des 1. FC Magdeburg. Das ergab die Auslosung durch Ex-Nationalspielerin Kerstin Garefrekes.





«Wir freuen uns auf den Pokalwettbewerb, in dem wir gerne weit kommen möchten. Das heutige Los Magdeburg kommt uns gelegen, da es besonders für unsere Fans keine allzu weite Anreise ist. Wir werden uns auf dieses Spiel gut vorbereiten, um erfolgreich in die nächste Runde einzuziehen», sagte Union-Berlins Geschäftsführerin Jennifer Zietz zum Los.