Berlin (dpa/bb) – Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der am U-Bahnhof Hansaplatz zwei Männer mit einer Machete schwer verletzt haben soll. Der Gesuchte soll am Abend des 14. Januar mit einem 29-Jährigen in Streit geraten sein, wie die Polizei mitteilte.

Laut Polizei soll der Mann dem 29-Jährigen im Verlauf des Streits mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll er unter seinem Pullover eine Machete hervorgezogen und mit dieser auf den 29-Jährigen und seinen 34 Jahre alten Begleiter eingeschlagen haben. Die Angegriffenen wurden stationär in einer Klinik behandelt, wie es hieß.

Den Angaben zufolge soll der Verdächtige 20 bis 25 Jahre alt, 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur sein. Auch soll er eine schwarze Jacke mit Fellkragen, Basecap und einen roten Pullover getragen haben. Zudem hatte er laut Polizei eine dunkle Hose und dunkle Schuhe an.