Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist von einem herabstürzenden Ast in Berlin-Neukölln in einem Auto eingeklemmt und verletzt worden. Er kam nach dem Vorfall am Freitagabend in ein Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag sagte. Demnach zersägten Einsatzkräfte den massiven Ast und befreiten den Mann aus dem Fahrzeug. Zur Schwere der Verletzungen machte der Sprecher am Samstag keine Angaben. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Erst am vergangenen Sonntag war eine etwa 15 Meter hohe Pappel im Berliner Mauerpark umgefallen, drei Menschen wurden verletzt.