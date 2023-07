Annaberg-Buchholz (dpa) – Der tschechische Schauspieler Pavel Travnicek, bekannt als Prinz im Weihnachts-Klassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», wird für sein Lebenswerk geehrt. Er habe die Figur eines Märchenprinzen «für Generationen der vergangenen fünf Jahrzehnte bis heute mit Charme, Gefühl, Humor und dem gewissen Etwas» präsentiert, hieß es am Donnerstag zur Begründung. Travnicek sei ein Botschafter des Märchenfilms und bekenne offen, welche große gesellschaftliche Bedeutung der Märchenfilm als Aufarbeitung und Medium der Gegenwart einnehme.

Mit Anfang 20 mimte Travnicek den jugendlichen Prinzen in der CSSR-DDR-Koproduktion an der Seite von Libuse Safrankova als Aschenbrödel. Der Film zählt zu den Klassikern im Fernsehprogramm zu Weihnachten. In diesem Jahr feiert er sein 50. Jubiläum. Auch in anderen Märchenfilmen trat Travnicek auf und war zuletzt unter anderem in der tschechischen Promi-Tanzshow «StarDance» zu sehen.

Die undotierte Auszeichnung wird vom Märchenfilmfestival «fabulix» vergeben und sollte am Donnerstagabend in Annaberg-Buchholz überreicht werden. Bisherige Preisträger sind Rolf Hoppe und Jaecki Schwarz. Das Festival selbst dauert noch bis Sonntag. Unter dem Motto «Von guten und bösen Mächten» werden 31 Filme gezeigt – Klassiker und Neuverfilmungen, Kurz- und Stummfilme ebenso wie Animationsfilme.