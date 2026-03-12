Berlin (dpa/bb) – In fast keinem anderen Bundesland ist die Dichte an Ärzten und Psychotherapeuten so gut wie in Berlin. Auf 100.000 Einwohner kommen rund 303 Vertreter dieser Berufsgruppen, wie Daten des Bundesarztregisters mit Stand 31. Dezember 2025 zeigen, die der dpa vorliegen. Höher ist der Anteil nur in Hamburg mit einer Dichte von rund 315. Den niedrigsten Wert hat Berlins Nachbarland Brandenburg mit rund 200 pro 100.000.

Beim Anteil der weiblichen Ärzteschaft liegt Berlin vorn: Rund 60 Prozent sind in der Hauptstadt Frauen. Am niedrigsten ist der Anteil an Ärztinnen und Psychotherapeutinnen im Saarland (47,5 Prozent).





Große Unterschiede zwischen den Fachrichtungen

Gleichzeitig ist der Anteil der über 65-jährigen Ärzte in Berlin vergleichsweise hoch. Den Daten zufolge beträgt er knapp 16 Prozent. Höher liegt er nur im Saarland mit rund 18 Prozent.

Und wie sieht es in den einzelnen Fachrichtungen aus? Die Hausarztdichte in Berlin liegt bei rund 72 Ärzten pro 100.000 Einwohnern, wie den Daten zu entnehmen ist. Bei Frauenärzten sind es etwa 20, bei Kinderärzten 11 und bei Hautärzten 6. Psychologische Psychotherapeuten gibt es rund 82 pro 100.000 Einwohner. Bei Augenärzten sind es rund 10, bei HNO-Ärzten knapp 8.