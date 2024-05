Schwedt (dpa) – Die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat einen Landesverband in Brandenburg gegründet und sich für die Landtagswahl in vier Monaten aufgestellt. Der 61 Jahre alte Arbeitsrichter Robert Crumbach, der lange SPD-Mitglied war, wurde am Samstag in Schwedt mit knapp 97 Prozent Zustimmung zum Landesvorsitzenden gewählt. Landesgeschäftsführer ist Stefan Roth, der früher bei der Linkspartei war.

Das BSW, das in Brandenburg 36 Mitglieder hat, will bei der Landtagswahl am 22. September antreten. Dies sei eine große Aufgabe, aber er sei zuversichtlich, dass es gelinge, sagte Crumbach. Die Partei wolle eine Politik machen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen, der arbeitenden Bevölkerung von Handwerk und Mittelstand orientiere. Crumbach, Richter am Arbeitsgericht Brandenburg/Havel, hat von Juni bis Ende September Urlaub genommen, um sich um den Parteiaufbau und die Vorbereitung zur Wahl zu kümmern.

«Wir sind bereit, in Brandenburg durchzustarten. Die Gründung des Landesverbandes ist ein weiterer Schritt, die Partei bundesweit zu verankern», sagte die BSW-Bundesvorsitzende Amira Mohamed Ali der Deutschen Presse-Agentur. In Sachsen, Thüringen und im Saarland hat das BSW bereits Landesverbände.