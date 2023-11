Berlin (dpa/bb) – In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gestiegen. 77 795 Menschen waren im November arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren 280 mehr als im Oktober und 3336 mehr als im November des vergangenen Jahres. Zurzeit beträgt die Arbeitslosenquote 5,8 Prozent – im Vergleich zu 5,6 Prozent vor einem Jahr.

Die Beschäftigungsaussichten in der Metropolregion seien weiter positiv, teilte die Regionaldirektion mit. «Mit der Intensivierung unserer Betreuung von Sprachkursabsolventinnen und Sprachkursabsolventen mit grundständigem Sprachniveau in den Jobcentern und Agenturen für Arbeit mobilisieren wir Potenziale zur Sicherung des Arbeits- und Fachkräftebedarfs in Berlin und Brandenburg», sagte Regionaldirektionschefin Ramona Schröder.

Den Arbeitsagenturen und Jobcentern wurden im November 4081 neue offene Arbeitsstellen gemeldet. Das waren 128 mehr als im Oktober. Insgesamt gab es im November in Brandenburg 24 754 freie Arbeitsstellen – und damit 2791 weniger als ein Jahr zuvor.