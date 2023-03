Berlin (dpa/bb) – Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist leicht gestiegen. Im März waren 182.735 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das waren 288 mehr als im Vormonat und 3149 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 9,0 Prozent. Im März 2022 hatte die Quote bei 8,8 Prozent gelegen.

Laut der Regionaldirektion waren in Berlin im Januar 1,67 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 42.900 mehr als ein Jahr zuvor. 19.152 Stellen waren der Regionaldirektion zufolge im März in Berlin frei – rund 2500 weniger als ein Jahr zuvor.