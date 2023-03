Berlin (dpa/bb) – Der Arbeitgeberverband KAV Berlin kritisiert die für Montag und Dienstag angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Dienst. «Vor dem Hintergrund des in der zweiten Verhandlungsrunde durch die Arbeitgeber vorgelegten Angebots stoßen die für zwei Tage angekündigten Warnstreiks in Berlin auf Unverständnis», teilte der KAV am Freitag mit.

Mehrtägige Warnstreiks, die zu Einschränkungen lebensnotwendiger Dienste und Güter führten, seien nicht zielführend. Der Verband forderte die Gewerkschaft Verdi auf, «an den Verhandlungstisch und in einen konstruktiven Verhandlungsprozess zurückzukehren».

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag und Dienstag zu ganztägigen Warnstreiks in der Hauptstadt aufgerufen. Gestreikt wird demnach unter anderem an mehreren Krankenhäusern, bei den Berliner Bäderbetrieben, den Berliner Wasserbetrieben, dem Studierendenwerk, der Deutschen Rentenversicherung und der Bundesagentur für Arbeit. Hintergrund sind die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Verdi hatte ein erstes Angebot der Arbeitgeberseite abgelehnt. Die Tarifverhandlungen sollen ab dem 27. März fortgesetzt werden.

Der KAV vertritt nach eigenen Angaben 103 Arbeitgeber in Berlin. Zu den Mitgliedern gehören etwa die Berliner Wasserbetriebe, die Stadtreinigung, die Charité und der Vivantes Klinikkonzern.