Berlin (dpa/bb) – Die umfangreichen Stabilisierungsarbeiten im Tunnel der U2 am Berliner Alexanderplatz verlaufen nach Angaben von Verkehrssenatorin Manja Schreiner nach Zeitplan. «Der Sanierungsplan kann eingehalten werden», sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. «Wir können die U2 planmäßig nach den Sommerferien wieder zweigleisig betreiben.» Die Ferien enden am 25. August.

Der Verkehr auf der U2 am Alexanderplatz ist seit Oktober 2022 eingeschränkt. Das Unternehmen Covivio baut dort ein Hochhaus, und während dieser Bauarbeiten sackten die benachbarten Tunnelröhren der U-Bahn einige Zentimeter ab. Sie werden nun auf Kosten des Unternehmens angehoben und stabilisiert.

Die Bauarbeiten auf der wichtigen Route haben Einschränkungen zur Folge, die viele Fahrgäste nerven. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) richteten einen eingleisigen Pendelverkehr zwischen den Haltestellen Senefelderplatz und Klosterstraße ein. Die Pendelzüge fahren statt des auf der U2 üblichen 5-Minuten-Takts im 15-Minuten-Takt.

Zu einem kürzlich entdeckten Wassereintritt auf dem Bahnhof der U5 am Alexanderplatz sagte Schreiner, dieser werde derzeit untersucht. Ein solcher Wassereintritt könne verschiedene Ursachen haben. «Was auf jeden Fall eine gute Nachricht ist: Es ist kein statisches Problem ersichtlich.»