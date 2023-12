Potsdam (dpa/bb) – Nach der Wiedereröffnung des Aquariums im Naturkundemuseum Potsdam im November hat der Besucherandrang deutlich zugenommen. «Wir hatten am Wochenende nach der Eröffnung über 1000 Besucher – was sehr viel ist», sagte eine Sprecherin des Hauses. Normalerweise sei das Museum an Wochenenden halb so voll. Kurz darauf habe man für das Jahr 2023 bereits die 30.000-Besucher-Marke geknackt. Diese Besucherzahl sei selbst vor der Pandemie nicht erreicht worden. «Die Besucher rennen uns die Bude ein», sagte die Sprecherin.

In dem Aquarium des Museums werden knapp 40 heimische Fischarten gezeigt. Darunter seien auch mittlerweile recht seltene Tiere wie die Quappe, die Nase oder die Äsche. Die Fische hätten sich – von Stichling bis Wels – gut eingelebt, betonte die Sprecherin. Es fehle allerdings noch ein Hecht.