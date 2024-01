Berlin (dpa/bb) – Die Suche nach einem barrierefreien Taxi soll in Berlin deutlich leichter werden. Wer ein solches Taxi buchen oder vorbestellen möchte, kann dazu künftig die App Freenow nutzen. Dort sind 80 barrierefreie Fahrzeuge verschiedener Unternehmen gebündelt, teilten die Sozialverwaltung und Freenow am Freitag in Berlin mit. Das Angebot sei eine große Hilfe für Menschen mit Einschränkungen, denn bislang mussten sie jeweils bei einzelnen Taxi-Unternehmen anfragen, erläuterte ein Freenow-Sprecher.

«Die Flotte umfasst weit über die Hälfte der in Berlin lizenzierten barrierefreien Taxis und setzt somit neue Maßstäbe. Wir arbeiten bereits daran, die Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge weiter zu steigern», sagte Alexander Mönch, Präsident Freenow Deutschland und Österreich.

Um das Angebot auszubauen sei neben politischem Willen und ausreichender finanzieller Förderung auch eine Anstrengung seitens der Taxibranche nötig, um die notwendigen Anschaffungen und Umbauten umzusetzen, forderte der Aktivist Raul Krauthausen, Vorstand des Vereins Sozialheld*Innen.

Das Land Berlin hat den Angaben zufolge von 2019 bis 2023 für den Umbau oder den Kauf von Inklusionstaxen bereits rund 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Außerdem finanziert das Land das «WirMobil», einen Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen für private Fahrten in der Freizeit. Von Juli 2021 bis Ende Juni 2026 stehen dafür 41,2 Millionen Euro zur Verfügung.