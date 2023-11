Berlin (dpa/bb) – Anwohnerparken soll in Berlin bald teurer werden. Das kündigte Verkehrssenatorin Manja Schreiner am Dienstag nach einer Sitzung des schwarz-roten Senats an. «Wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema», sagte die CDU-Politikerin. Bisher koste die Jahresvignette 10,20 Euro. Die Summe solle angehoben werden. «In welcher Höhe, da sind wir im Moment dabei zu entscheiden», sagte Schreiner.

Der rot-grün-rote Vorgängersenat habe 120 Euro pro Jahr in den Raum gestellt. «120 werden es bestimmt nicht», versicherte die Verkehrssenatorin. Der jetzige Regierende Bürgermeister und CDU-Landeschef hatte die damaligen Pläne von Rot-Grün-Rot als «Abzocke» kritisiert und betont, viele Berlinerinnen und Berliner seien aufs Auto angewiesen und könnten sich eine deutliche Erhöhung der Vignette nicht leisten.