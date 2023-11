Potsdam (dpa/bb) – Bei der Schaffung der Stelle einer oder eines Antisemitismusbeauftragten will der Brandenburger Landtag auf die jüdischen Gemeinden zugehen und sie stärker einbinden. «Wir werden dem Wunsch der jüdischen Verbände auch nachkommen, dass sie bei der Besetzung der Beauftragtenstelle angehört werden», sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag in Potsdam. Die drei Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen sowie Linksfraktion und Freie Wähler hätten sich nach einer Anhörung darauf geeinigt, dass die Stelle ausgeschrieben werden solle.

Der oder die Antisemitismusbeauftragte soll Ansprechpartner für Jüdinnen und Juden sowie für Belange jüdischer Gruppen sein – auch bei mutmaßlich antisemitischen Vorfällen. Der Landtag hatte dies mit breiter Mehrheit beschlossen. Wer die Stelle besetzen wird, steht noch nicht fest. Die jüdischen Gemeinden sahen sich bisher nicht genug in die Pläne eingebunden. Linke und Freie Wähler warben für eine Ausschreibung.