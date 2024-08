Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben das Denkmal an den Rosenstraßen-Protest in Berlin-Mitte mit antisemitischen Farbschmierereien versehen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Passantin am Mittwochnachmittag die Schriftzüge an dem Denkmal entdeckt. Die Polizei veranlasste nach eigenen Angaben, dass die Schriften unkenntlich gemacht wurden. Der Staatsschutz ermittelt.

Das Rosenstraßen-Denkmal erinnert an die wohl größte spontane Protestaktion in Deutschland während der Nazi-Herrschaft. Dabei hatten sich Ende Februar und Anfang März 1943 tagelang die Ehepartner und andere Angehörige vor der ehemaligen Behörde für Wohlfahrtswesen und Jugendfürsorge der Jüdischen Gemeinde versammelt, um ihre verhafteten jüdischen Partner aus sogenannten Mischehen freizubekommen.