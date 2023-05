München/Berlin (dpa) – Jüdische Einrichtungen in München haben E-Mails mit antisemitischem und rechtsmotiviertem Inhalt erhalten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, enthielten die Schreiben auch «abwertende und volksverhetzende Äußerungen sowie Beleidigungen». Die Mail ging demnach am 21. April bei den Einrichtungen ein. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte, waren mehrere Einrichtungen mit jüdischem Hintergrund adressiert, darunter auch eine Synagoge.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Urheber ein 37-Jähriger Mann aus Berlin. Dieser sei bereits mehrfach einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten, hieß es in der Mitteilung von Montag. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Volksverhetzung und Bedrohung erstattet. Die Polizei stufte die Tat außerdem als staatsschutzrelevantes Delikt ein.