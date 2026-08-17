Berlin (dpa) – Eine Bratwurst mit Hut und eine Zuckerwatte auf Beinen: Im Berliner Kaufhaus des Westens (KaDeWe) hat die Stofftiermarke Jellycat Fans auf den Plan gerufen. Der Grund ist eine interaktive Verkaufsfläche im Stil eines Volksfests, bei der man an vier Büdchen Kuscheltiere kaufen kann, darunter eine Plüsch-Bratwurst oder flauschigen Eiskaffee.

Rund 100 Fans warteten kurz vor der Eröffnung des Event-Stores vor dem Kaufhaus in Berlin-Schöneberg in einer Schlange. Die Produkte des britischen Kuscheltierherstellers sind seit einigen Jahren hoch im Kurs, besonders bei Erwachsenen, die ihre Sammlungen gerne bei TikTok oder Instagram zeigen.





Labubu, Jellycat oder Diddl: Immer wieder Hype um Plüschtiere

Generell entstehen immer wieder Hypes um teils limitierte Plüschtiere, vergangenes Jahr etwa rund um Labubus des Herstellers Pop Mart. Für die Fellmonster standen Menschen damals zeitweise mehrere Stunden in der Schlange. Zuletzt feierte die Diddl-Maus im Sommer ein Comeback.

Die im Jahr 1999 gegründete Firma Jellycat ist besonders für ihre Stofftiere in Form von Lebensmitteln bekannt – sie stellt etwa Croissants, Parmesan oder Sushi-Rollen aus Plüsch her, alle mit kleinen Augen versehen. Auf der sogenannten Experience-Fläche im vierten Stock des KaDeWe wird der Kauf der Plüschtiere wie ein Besuch auf dem Jahrmarkt inszeniert.

Die Mitarbeiter tun etwa so, als würden sie eine Plüsch-Bratwurst frisch auf dem Grill zubereiten oder Sahne auf den Eiskaffee sprühen, bevor sie sie verpacken. Wer an dieser Jahrmarkt-«Experience» teilnehmen will, sollte sich übrigens vorher ein Zeitfenster online buchen.

Nach Paris, London und New York wurde in Berlin nun die vierte Experience-Fläche des Unternehmens eröffnet, bei der es sich den Angaben zufolge um die weltweit größte und einzige in Deutschland handelt. In London sieht der Verkaufsbereich etwa aus wie ein Fish-&-Chips-Store.