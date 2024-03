Potsdam (dpa/bb) – Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung des E-Autobauers Tesla in Grünheide hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) einen Dankesbrief an die Feuerwehr geschrieben. «Wenn es brennt, wenn Hilfe benötigt wird, dann sind Sie alle sofort dabei (…) Ein brennender Strommast, erst recht ausgelöst durch einen mutmaßlichen terroristischen Anschlag, ist aber sicher auch für Sie keine ganz alltägliche Situation», hieß es in dem Schreiben an die freiwilligen Feuerwehrleute im Kreis Oder-Spree.

Auf einem Feld in der Nähe der Tesla-Autofabrik hatten noch unbekannte Täter ein Feuer an einem Strommast gelegt – mit massiven Folgen für den E-Autobauer. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Produktion wegen des Stromausfalls noch bis Ende kommender Woche stillsteht.

Woidke schrieb: «Es wurde nicht nur die Produktion eines Wirtschaftsunternehmens gestoppt, sondern Leben gefährdet. Das macht auch die ganze Dummheit eines solchen Anschlags deutlich.» Zehntausende Menschen seien ohne Strom gewesen, auch soziale Einrichtungen mit vielen Hilfsbedürftigen betroffen gewesen.