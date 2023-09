Berlin (dpa) – Begleitet von Protesten kehrt die umstrittene österreichisch-russische Sängerin Anna Netrebko an diesem Freitag (19.30 Uhr) auf die Bühne der Berliner Staatsoper Unter den Linden zurück. Bei ihrem ersten Gastspiel seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine singt die 51-Jährige die Rolle der Lady Macbeth in Giuseppe Verdis Oper «Macbeth». Zudem sind drei weitere Aufführungen mit Netrebko auf dem Spielplan.

Die international gefeierte Sopranistin war wegen angeblicher Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Beginn des Krieges in die Kritik geraten. Gegen die Auftritte sind Proteste vor der Staatsoper (18.30 Uhr) angekündigt. Zudem gibt es eine Petition, die bisher von rund 37.000 Menschen unterschrieben worden ist.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, warf Netrebko persönliche Mitverantwortung «als Ex-Unterstützerin Putins und Propaganda-Mithelferin bei der Donbas-Besetzung» vor. Makeiev will am Nachmittag (17.00 Uhr) gemeinsam mit Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) die Fotoausstellung «Russian War Crimes» in der Humboldt-Universität direkt gegenüber der Staatsoper besuchen.