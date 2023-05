Hamburg (dpa) – Schauspielerin und Sängerin Anna Loos (52) will eine große Party zu ihrem 20. Hochzeitstag mit Schauspieler Jan Josef Liefers im kommenden Jahr veranstalten. «Wir haben damals einen Tag vor Jan Josefs Geburtstag geheiratet. So kann er unseren Hochzeitstag nie vergessen. Er wird nächstes Jahr 60 und wir werden ordentlich feiern», sagte die in Berlin lebende Künstlerin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. In ihrer Familie habe es, seit sie klein war, immer viele große Familienfeste gegeben. «Ich liebe das, es ist für mich mit einem warmen, heimatlichen Gefühl verbunden.»

Loos spielt seit 2014 für die ZDF-Krimireihe «Helen Dorn» eine Kriminalhauptkommissarin, die beim LKA Hamburg ermittelt. Bis 2016 war Loos nach dem Tod der Sängerin Tamara Danz festes Mitglied der Band Silly. Am 2. Juni veröffentlicht Anna Loos ihr zweites Solo-Album «Das Leben ist schön».