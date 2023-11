Potsdam (dpa/bb) – Anlieger von Sand- oder Schotterpisten können auf eine Mitbestimmung hoffen, wenn diese Wege vor ihrer Haustür zu Straßen ausgebaut werden sollen. Ein von vier Abgeordneten von BVB/Freie Wähler eingebrachter Antrag sei am Mittwochabend in der Landtagssitzung einstimmig zur Beratung in den Innenausschuss überwiesen worden, bestätigte Landtagssprecher Gerold Büchner am Donnerstag. Die Regierungsfraktionen hätten die Überweisung in den Ausschuss mit beantragt.

Die Abgeordneten von BVB/Freie Wähler wollen erreichen, dass die Eigentümer bei der Erschließung von bestehenden Sandpisten ein verbindliches Mitspracherecht bekommen, wenn sie mehr als die Hälfte der Kosten bezahlen sollen. Dabei sollen sie mehrheitlich entscheiden können, ob eine Maßnahme durchgeführt wird oder nicht. Bislang müssen die Anlieger bis zu 90 Prozent der Kosten tragen, das können bis zu fünfstellige Beträge sein.

«Bisher sind die Anlieger nur Zahlmeister, können die Maßnahmen aber weder ablehnen, noch haben sie ein verbindliches Mitspracherecht, was mit ihrem Geld gemacht wird», sagte der Landtagsabgeordnete von BVB/Freie Wähler, Péter Vida, am Donnerstag laut Mitteilung. «Wir hoffen auf konstruktive Gespräche im Ausschuss, damit die Anlieger schon im nächsten Jahr selbst mitentscheiden können, was mit ihrem Geld vor ihrer Haustür passiert.»

Die Beiträge der Anlieger für den Ausbau von bereits bestehenden Straßen hatte der Landtag dagegen bereits im Landtagswahljahr 2019 nach einer Volksinitiative von BVB/Freie Wähler abgeschafft. Ein entsprechendes Volksbegehren zur Abschaffung der Beiträge für die Erschließung von Sandpisten scheiterte vergangenes Jahr, weil die notwendige Zahl von 80.000 Unterschriften nicht erreicht wurde.