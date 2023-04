Berlin (dpa) – Für gefälschte Werke berühmter Fotografen wie Helmut Newton oder Cindy Sherman soll eine mutmaßliche Bande Millionensummen verlangt haben – nun will die Berliner Staatsanwaltschaft die Verdächtigen vor Gericht bringen. Die Justizbehörde hat drei Männer im Alter von 48, 55 und 71 Jahren angeklagt, unter anderem wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betruges und Urkundenfälschung in 15 Fällen, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Wegen Geldwäsche sollen zudem zwei Berliner – ein 50-jähriger Mann und eine 31- Jahre alte Frau – vor Gericht. Strippenzieher ist aus Sicht der Ermittler der 55-Jährige, der laut Staatsanwaltschaft Ende März festgenommen wurde.

Die mutmaßliche Bande soll von Oktober 2020 bis 8. Dezember 2021 zahlreichen Interessenten in Berlin, Köln und dem hessischen Kelsterbach Fotodrucke angeboten haben. Die Preise dafür bewegten sich laut Staatsanwaltschaft zwischen 1,5 und 6,6 Millionen Euro. Eine Schweizer Investmentfirma habe tatsächlich 1,5 Millionen Euro im November 2020 gezahlt, hieß es. Eine New Yorker Galerie war demnach sogar bereit, 2,4 Millionen US-Dollar für acht der Fotografien zu zahlen. Laut Staatsanwaltschaft platzte der Deal jedoch, weil die Bilder im Juli 2021 durch die Polizei beschlagnahmt wurden.

Die Masche: Sämtliche angebotenen Werke sollten einer angeblichen Sammlerin gehören. Versehen mit falschen Künstlersignaturen, Herkunftsangaben und Stempeln wurden deren vermeintliche Bilder angeboten – unter Vorlage ihres Passes. Der war mal niederländisch, mal litauisch und mit dem Foto einer australischen Ärztin versehen. Organisiert haben soll die gefälschten Ausweise der 55-Jährige, der als Kopf der Bande beschuldigt wird.

Der Mann sitzt seit seiner Festnahme laut Staatsanwaltschaft in Berlin in Untersuchungshaft. Wann es gegen ihn und seine mutmaßlichen Komplizen zum Prozess vor dem Landgericht kommt, ist noch offen.