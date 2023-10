Berlin (dpa/bb) – Mehr als ein Jahr nach dem Unfalltod einer Fußgängerin in Berlin-Tegel hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Lkw-Fahrer erhoben. Dem 71-Jährigen wird laut Mitteilung vom Freitag fahrlässige Tötung vorgeworfen. Der Mann soll am 19. August 2022 eine 79 Jahre alte Fußgängerin an einer Ampel in Berlin-Tegel übersehen und daraufhin mit seinem Lkw überrollt haben.

Konkret soll der 71-Jährige laut Anklage zunächst links von der Berliner Straße in die Veitstraße abgebogen sein. Dabei soll er die 79-Jährige, die mit ihrem Rollator bei roter Fußgängerampel die Straße überqueren wollte, übersehen haben. Durch den Zusammenstoß soll die Frau dann zu Fall gekommen und von den Rädern der ersten Hinterachse des Lkw überrollt worden sein. Die Frau starb noch am Unfallort.