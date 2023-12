Frankfurt/Main (dpa) – Nach einem tödlichen Faustschlag gegen einen 15 Jahre alten Fußballspieler aus Berlin hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 17 Jahre alten Spieler des französischen Vereins FC Metz erhoben. Der Vorwurf gegen den Jugendlichen lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge, wie Oberstaatsanwältin Diana Reichmann am Freitag mitteilte. Die Auseinandersetzung hatte sich während eines Jugendturniers am Pfingstsonntag (28. Mai) dieses Jahres auf einem Sportplatz in Frankfurt-Eckenheim ereignet.

Nach Abpfiff des Spiels war es auf dem Platz laut Anklage zu einer Schlägerei zwischen den französischen und deutschen Spielern gekommen. Zunächst soll der Angeschuldigte einen anderen Spieler geschlagen haben. Kurze Zeit später versetzte er laut Anklage dem 15-Jährigen einen Schlag gegen den Hals, der unter anderem eine Arterie verletzte. Einen Tag später wurde in der Klinik der Hirntod des Opfers festgestellt. Der mutmaßliche Schläger war zu diesem Zeitpunkt bereits in Untersuchungshaft. Reichmann zufolge beruht der Tod des Opfers auf Fahrlässigkeit des Angreifers.

Der Prozess wird vor einer der Jugendstrafkammern des Landgerichts Frankfurt verhandelt werden. Prozesstermine stehen noch nicht fest.