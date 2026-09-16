Berlin (dpa/bb) – In Berlin sind ein Politiker und eine Politikerin an ihren jeweiligen Wahlständen angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der erste Vorfall am Dienstagmittag an einem Infostand der AfD in Neukölln.

Dort sei ein Abgeordneter von einem bislang unbekannten Mann angegangen und geschubst worden. Der Tatverdächtige habe sich anschließend vom Infostand entfernt.





Der zweite Vorfall ereignete sich an einem Wahlstand der CDU in Tempelhof-Schöneberg. Dort sei eine Politikerin am Nachmittag ebenfalls von einem unbekannten Mann mit Gegenständen beworfen worden. Sie sei getroffen worden und habe anschließend über Schmerzen geklagt, teilte die Polizei mit. Eine ärztliche Behandlung habe die Frau jedoch abgelehnt.

Auch hier habe sich der Tatverdächtige anschließend vom Wahlstand entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.