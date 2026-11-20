Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben am Wahlkreisbüro des Berliner CDU-Bundestagsabgeordneten Jan-Marco Luczak in der Nacht Scheiben beschädigt. Sie besprühten außerdem den Türrahmen und die Fensterfront des Büros in Schöneberg mit oranger Farbe und hinterließen in großen Buchstaben den Schriftzug «Kriegstreiber», wie ein Sprecher der Berliner Polizei auf dpa-Anfrage sagte. Der Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Luczak selbst teilte dazu mit, Gewalt und Einschüchterungsversuche seien durch nichts zu rechtfertigen. Der Angriff auf sein Bürgerbüro zeige, dass die Polarisierung in der Gesellschaft zunehme.





«Wer mich oder die CDU wegen unserer Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg als „Kriegstreiber“ bezeichnet, verkennt die Realität», so der Bundestagsabgeordnete. «Der wahre Kriegstreiber sitzt im Kreml und führt seit fast fünf Jahren Krieg gegen die Ukraine.»