Berlin (dpa/bb) – In Berlin ist ein schwules Paar von zwei Unbekannten angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei war ein 31-Jähriger in der Nacht zum Sonntag gemeinsam mit seinem 24-jährigen Freund auf dem Viktoria-Luise-Platz unterwegs, als ihnen die beiden Männer entgegenkamen.

Einer der Unbekannten habe zunächst sein Handy herausgeholt und das Paar gefilmt. Anschließend habe er dem 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Danach seien die beiden Angreifer geflüchtet.





Der 31-Jährige klagte über Schmerzen am Unterkiefer. Durch den Schlag sollen sich zudem einige seiner Zähne gelockert haben, hieß es weiter. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei geht von einem homophoben Hintergrund der Tat aus und hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen.