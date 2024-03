Berlin (dpa/bb) – Ein angetrunkener Autofahrer ist in Berlin-Wilmersdorf von der Straße abgekommen und hat rechts und links mehrere Autos gerammt. Insgesamt wurden sieben Wagen beschädigt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 29-jährige Mann war in der Nacht zu Samstag in Schmargendorf unterwegs, als er in der Berkaer Straße sehr schnell fuhr, die Kontrolle verlor und rechts gegen ein geparktes Auto prallte. Dabei wurden zwei weitere Wagen beschädigt. Anschließend geriet er auf die andere Fahrbahnseite und fuhr dort gegen einen geparkten Transporter und ein weiteres Auto. Zusätzlich wurde noch ein geparkter Wagen beschädigt. Der Autofahrer erlitt Kopfverletzungen, seine gleichaltrige Beifahrerin Beinverletzungen.