Berlin (dpa/bb) – Für Wohnungssuchende hat sich der Mietmarkt in Berlin 2022 erneut deutlich verschärft. «Die mittleren Angebotsmieten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent auf 11,50 Euro pro Quadratmeter und Monat», teilte die Berlin Hyp am Mittwoch mit. Die Bank erstellt jährlich gemeinsam mit dem Maklerhaus CBRE einen Wohnungsmarktreport für die Hauptstadt. Demnach gab es in der Entwicklung der Angebotsmieten deutliche Unterschiede zwischen den Bezirken, nach oben gingen die Preise aber überall. In Mitte, Charlottenberg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg waren die mittleren Angebotsmieten demnach am höchsten.

Auch die Kaufpreise bei Eigentumswohnungen gingen deutlich nach oben. Berlinweit wurde dem Bericht zufolge pro Quadratmeter im Median ein Preis von etwas mehr als 5800 Euro gefordert – ein Plus von 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Die Kaufpreise für Mehrfamilienhäuser blieben hingegen nach starken Anstiegen in den Vorjahren nahezu stabil», hieß es in einer Mitteilung zum Wohnungsmarktreport.