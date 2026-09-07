Berlin (dpa) – In Berlin sind am Morgen Dutzende Ampeln ausgefallen. Nach Angaben der zuständigen Senatsverkehrsverwaltung handelte es sich um rund 90 der Signalanlagen. Die Ampeln würden nun wieder eingeschaltet – in den meisten Fällen laufe das aus der Ferne, nur bei einigen wenigen müsse das händisch erfolgen, sagte eine Sprecherin. Gegen Mittag sollen alle Ampeln wieder leuchten. Mit Stand 11.00 Uhr waren 20 der 90 ausgefallenen Ampeln laut Senatsverwaltung wieder eingeschaltet.

Nach dpa-Informationen könnten die Ampel-Ausfälle mit dem Brand in einem Umspannwerk in Berlin-Mitte zusammenhängen. Ampel-Anlagen reagieren teils sensibel auf Spannungsschwankungen im Stromnetz.





Technischer Defekt als Ursache

Der Brand in Berlin-Mitte war in der Nacht nach einer Explosion ausgebrochen, wie ein Sprecher des Betreibers 50Hertz sagte. Dem 50Hertz-Sprecher zufolge deutet derzeit einiges darauf hin, dass ein technischer Defekt die Ursache ist. Dies bestätigte auch die Polizei nach ersten Ermittlungen.