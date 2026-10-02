Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Das Wochenende in Berlin und Brandenburg bringt viele Wolken. Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist dennoch gering, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Prognose zufolge regnet es heute im Norden und Westen gebietsweise noch leicht, bis zum Ende der Woche bleibt es dann aber weitgehend trocken. Ab dem Nachmittag lockern die Regenwolken auf, die Höchsttemperaturen liegen um 20 Grad. In der Nacht zu Samstag fallen die Temperaturen dann auf Tiefstwerten zwischen 11 und 8 Grad, regional rechnet der DWD mit teils dichtem Nebel.

Zum Samstag löst sich der Nebel auf, neben einigen Wolken erwartet der DWD dann Tageshöchstwerte von 19 bis 22 Grad. Ähnliche Temperaturen bringt auch der Sonntag, es wird mit Tageswerten bis 21 Grad und überwiegend starker Bewölkung gerechnet.



