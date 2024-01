Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach der Schlitterpartie der vergangenen Tage steigen die Temperaturen am Wochenende leicht über null Grad. Dennoch könne es am Samstag in Berlin und Brandenburg wegen überfrierender Nässe oder Schnee bis zum Vormittag örtlich glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag angab. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und vier Grad. Ab dem Nachmittag frischt der Wind auf, mitunter böig.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen laut der Vorhersage auf drei bis null Grad. Nur im Süden Brandenburgs bestehe geringe Glättegefahr. Auch am Sonntag werden laut den Meteorologen zwei bis vier Grad Höchsttemperatur erwartet. Gebietsweise könne es Schneeregen oder Sprühregen geben. In der Nacht zum Montag werde es regional wieder glatt.

Wegen Glatteis ist die Berliner Feuerwehr am Freitag vermehrt ausgerückt: Insgesamt wurden im Verlauf des Tages rund 300 Rettungsdiensteinsätze mehr als üblich registriert, wie ein Sprecher am Samstag angab. Wie viele Glätteunfälle genau es gab, könne nicht beziffert werden.

Am Donnerstag war die Feuerwehr wegen der Glätte demnach mehr als 300 Mal im Einsatz. Inzwischen habe sich das Einsatzgeschehen normalisiert.