Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Wolkig und trocken, in der Nacht frostig – so lauten die Wetteraussichten für das Wochenende in Berlin und Brandenburg. An diesem Samstag kann es anfangs vereinzelt glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dies gilt laut einem Sprecher des DWD vor allem für den Südostraum bei Berlin, also um Schönefeld oder Königs Wusterhausen.

Am Wochenende sind der Prognose zufolge Temperaturen von maximal 6 bis 9 Grad möglich. Am Montag soll es wärmer werden.





In der Nacht zum Sonntag sinken die Tiefstwerte auf ein Grad bis minus 2 Grad, wie es heißt. Demnach ist verbreitet Frost möglich. Die Nacht zum Montag soll mit 3 bis 6 Grad milder werden. Wie auch am Tag sei mit einem bedecktem Himmel und leichtem Regen zu rechnen. Am Montag werden tagsüber Höchsttemperaturen von 9 bis 11 Grad erwartet.