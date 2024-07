Potsdam /dpa/bb) – Das sommerliche Wetter mit viel Sonne und 30 Grad wird am Nachmittag in Berlin und Brandenburg durch drohende Gewitter und teils heftigen Sturm getrübt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können lokal begrenzt auch unwetterartige Orkanböen von mehr als 100 Kilometer in der Stunde dabei sein. Wo die Gefahr heute Nachmittag am größten ist, ließ sich zunächst nicht sagen.

Eine DWD-Meteorologin in Potsdam sagte, vor einer Kaltfront am Abend fließe heiße Luft heran, die zu Gewittern neige. Die können kräftig ausfallen: Starkregen, Hagel und Sturmböen seien im Anmarsch. Schwere Sturmböen bis zu 100 km/h und auch Wind mit Orkanstärke bis 110 km/h sind laut DWD möglich.

Vorsicht im Freien ist angesagt: Gerade im Sommer bieten Bäume mit Laub viel Angriffsfläche für den Wind. Laut Wetterexperten können Bäume dann auch bei Windböen mit 70 oder 80 km/h umkippen.

Morgen beruhigt sich das Wetter wieder. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 21 bis 23 Grad. Es bleibt trocken.