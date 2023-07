Berlin (dpa/bb) – Auf dem Kurfürstendamm in Berlin sind regelmäßig überdurchschnittlich laute Autos und Motorräder unterwegs. Das ist das Zwischenergebnis eines achtwöchigen Forschungsprojekts, bei dem seit Ende Mai in Höhe der Gedächtniskirche ein sogenannter Lärmblitzer zum Einsatz kommt. Er hat bis zum 4. Juli 1144 Fahrzeuge erfasst, die lauter als 82 Dezibel waren. Das teilte die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt am Freitag mit.

Die Werte für normalen Straßenverkehr liegen deutlich darunter. Die vom Lärmblitzer erfassten Fahrzeuge waren im Durchschnitt mit einer Geschwindigkeit von 44 Kilometern pro Stunden und mit einem sogenannten Schalldruckpegel von 86 Dezibel unterwegs. Der höchste gemessene Wert lag bei 110 Dezibel – auf dem Nivau von Presslufthämmern.

Im Rahmen des Forschungsprojekts in Zusammenarbeit mit der TU Berlin, das noch bis 27. Juli dauert, überprüft die Berliner Verkehrsverwaltung am Ku’damm testweise, wie viele besonders laute Fahrzeuge sich dort messen lassen.

Eine Bewertung der Daten will die Verkehrsverwaltung erst vornehmen, wenn das Projekt abgeschlossen, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Mit dem Lärmblitzer lässt sich ermitteln, welche Autos oder Motorräder deutlich mehr Krach machen als andere – zum Beispiel weil sie mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind.

Der Lärmblitzer ist unter anderem mit mehreren Mikrofonen ausgestattet. Die Technik ermittelt den Angaben zufolge im Forschungsbetrieb lediglich die Schallquelle, erfasst Halterdaten oder Gesichter aber nicht. Aktuell geht es auch nicht darum, Regelverstöße bereits mit Bußgeldbescheiden zu ahnden.

Halterdaten oder Gesichter werden nicht erfasst – technisch möglich wäre das aber. Die Ergebnisse des Projekts sollen in den neuen Lärmaktionsplan für Berlin einfließen, der voraussichtlich im Juli 2024 veröffentlicht wird.