Berlin (dpa) – Am Brandenburger Tor hat der Aufbau der Festmeile und der Bühne für die Live-Show an Silvester begonnen. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, sind an dem Berliner Wahrzeichen Auftritte unter anderem von Ayliva, Chris Norman, Tream, Luca Hänni, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys und Alice Merton geplant. Die Bühnenshow wird von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner präsentiert und live im ZDF übertragen. Um Mitternacht soll ein Höhenfeuerwerk den Berliner Nachthimmel über dem Brandenburger Tor erhellen. Die Veranstaltung kostet diesmal Eintritt, pro Person werden zehn Euro fällig.

Bei der Show unter dem Motto «Celebrate at the Gate» soll es außerdem Video-Projektionen auf das Brandenburger Tor in Kombination mit einem Bühnenfeuerwerk geben. Die Festmeile zieht sich von der Siegessäule bis hin zum Brandenburger Tor, auch rund 100 Foodtrucks sollen vorfahren. Eingang und Ausgang der Festmeile ist an der Siegessäule am Großen Stern.

Nach einer Corona-Zwangspause hatte es 2022 wieder eine Silvesterparty mit Publikum am Brandenburger Tor gegeben, allerdings nur für 2500 Menschen auf dem Pariser Platz. Dieses Jahr soll wieder auf der anderen Seite des Tors mit bis zu 65.000 Menschen gefeiert werden. In früheren Jahren wurde die Teilnehmerzahl teils auf bis zu eine Million geschätzt.