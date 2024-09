Altranft/Potsdam (dpa/bb) – Das Brandenburger Dorf- und Erntefest richtet im kommenden Jahr der Bad Freienwalder Ortsteil Altranft aus. Das teilte das Umweltministerium mit. Der Ortsteil liegt im Landkreis Märkisch-Oderland und sei «ein brandenburgisches Gutsbauerndorf mit vielen geeigneten Liegenschaften für ein vielfältiges Fest». Dieses soll am 20. September 2025 stattfinden.

Über den Veranstaltungsort hatte eine Auswahlkommission aus Vertreterinnen und Vertretern des Agrarministeriums, des Landesbauernverbandes, des Landfrauenverbandes

und des Marketingverbandes Pro Agro entschieden.

Die Übergabe des symbolischen Staffelstabs durch Drachhausen – dem Ort, an dem am Wochenende das Erntefest gefeiert wurde – an Altranft erfolgt auf der Grünen Woche 2025. Das Brandenburger Dorf- und Erntefest wurde 2004 erstmals gefeiert, 2020 und 2021 musste es wegen der Corona-Pandemie ausfallen.