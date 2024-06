Leserreaktionen: Ihre Stimmen zum deutsche Rentensystem und der Beitragsbemessungsgrenze

In den Ausgaben des Berliner Abendblatts vom 3. und 10. Mai 2024 berichteten wir darüber, wer zur Rentenversicherung beiträgt, und stellten die Frage, ob die Beitragsbemessungsgrenzen in ihrer jetzigen Form noch gerecht sind.

Zudem fragten wir Sie nach Ihrer Meinung – hier sind Ihre (teils gekürzten) Zuschriften:

Leserreaktionen zur Rente

„Auch ich denke, dass wir eine Rente für alle brauchen. Jeder, der in Deutschland arbeitet, sollte in die Rentenkasse einzahlen. Zudem sollte der Sonderstatus der Beamten schnell abgeschafft werden, viele Menschen ärgern sich über diese Ungerechtigkeit in der Rentenversicherung. Ich selbst war mein ganzes Leben lang arbeiten, habe zwei Kinder und gehe mit 1.100 € in Rente. Viele Beamte arbeiten nicht so lange und erhalten eine höhere Pension – das ist ungerecht.“

Petra W.

„Die Pensionen der Beamten werden aus dem ,Steuersäckle’ bezahlt, also ist es das Geld der Bürger. Wieso muss jeder einzahlen, nur die Beamten nicht? Schon lange ist dieses System überholt und realitätsfern, denn diese sogenannte ,Loyalität der Staatsdiener’ dem Staat gegenüber gibt es doch nur auf dem Papier.“

Rud G.

„Der Sonderstatus von Beamten ist ein besonderes Merkmal fehlender Solidarität in Deutschland. Seit Jahrzehnten sind die Ungleichbehandlung und die ungerechtfertigten Privilegien der Beamten bekannt. Bislang hat das noch keine Regierung und noch keine Partei angefasst und eine allen Seiten gerecht werdende Struktur eingeführt.“

Jürgen M.

„Eine vereinheitliche gesetzliche Altersvorsorge ist ein immer wieder ins Spiel gebrachter Ansatz. Allerdings wäre eine detaillierte Darstellung der Auswirkungen einer Einzahlung der Beamten und des Staates als Arbeitgeber in die Gesetzliche Rentenversicherung notwendig. Ein einfaches ,Pensionen werden aus Steuern bezahlt’ suggeriert doch unter Umständen, dass es mit der Umstellung der Beamten auf die GRV anders wäre – oder woher kommen dann die Beiträge? Wie hoch wären diese dann im Vergleich zu den derzeitigen Pensionszahlungen? Schnell wird klar wird, dass das ganze Thema eben nicht so glasklar ist.”

Oliver H.

„Welche Reformen notwendig sind? Bestimmt sind viele Ansätze nötig, etwas ein Verschlanken der Strukturen! So übrigens auch bei den Krankenkassen: Wozu x-verschiedene Kassen mit enormen Verwaltungkosten, Stichwort Vorstände? Aber mit der wichtigste Punkt in der Rente: Wohnen muss bezahlbar sein! Das muss nicht unbedingt Eigentum sein, aber Miete darf nicht profitgesteuert sein.“

Martin P.

„Schon länger störe ich mich nicht nur an der Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- und Krankenkasse. Es ärgert mich auch, dass Beamte und gutverdienende Freiberufler (Ärzte und Apotheker etwa) ihre Sonderstellung in den Sozialversicherung haben. Das ist nicht mehr zeitgemäß und trägt dazu bei, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gesellschaft schwindet.“

Jörg-Peter W.

Wir danken Ihnen für all Ihre Zuschriften – wir treiben das Thema auch in den kommenden Wochen weiter voran!

Text: Sascha Uhlig