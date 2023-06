Wittstock/Dosse (dpa/bb) – Wo sind persönliche Lieblingsplätze in Ostprignitz-Ruppin? Die Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wittstock/Dosse zeigen dazu eine Sonderausstellung. Zu sehen sind rund 300 Fotoaufnahmen mit «Lieblingsplätzen» in «OPR». Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Besucher waren aufgerufen, ihren jeweiligen Lieblingsplatz zu fotografieren. Herausgekommen ist laut Museumsleiterin Antje Zeiger eine vielfältige Collage von Motiven. Zu sehen sind auf den Fotos demnach unter anderem auch Kometen oder besondere Lichtverhältnisse.

Rund 700 Einsendungen seien eingegangen, wobei viele die Möglichkeit genutzt hätten, sich mit bis zu zehn Motiven zu beteiligen. Aus den Einsendungen habe eine vierköpfige Jury eine Vorauswahl getroffen. Bedingung war, dass auf den Bildern keine Menschen zu erkennen sind, so die Museumsleiterin. Die Fotos zeigen die weite Landschaft der Region ebenso wie Architektur, aber auch individuelle Lieblingsplätze, die für die Einsender mit persönlichen Ereignissen verknüpft sind – zum Beispiel der eigene Garten.

Anlass der Ausstellung ist das 30-jährige Bestehen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin in diesem Jahr. Die Schau ist nach der für Freitagabend geplanten Eröffnung bis zum 12. November zu den üblichen Öffnungszeiten der Kreismuseen zu sehen. Die Besucher können zudem bis zu 13 Lieblingsmotive wählen, die dann für den kommenden Jahreskalender oder einen 150-seitigen Bildband verwendet werden.