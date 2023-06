Chemnitz (dpa) – Der 17. Juni ist nach Ansicht des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck auch Mahnung in heutiger Zeit. «Es gilt, auch heute überall auf der Welt denen beizustehen, die sich – obwohl diskriminiert und ausgegrenzt – mutig für Freiheit, Demokratie und Recht einsetzen», sagte er am Samstag bei einer Feierstunde der Stadt zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR in Chemnitz. «Aus unserer Erinnerung an einst erwächst Solidarität jetzt!»

Auch wenn die «Verteidiger von Freiheits- und Menschenrechten» zeitweilig unterlägen – «so wie wir einst -, sind wir ihnen, mit denen wir unsere Werte teilen, Beistand schuldig», sagte Gauck. «Wir wollen ihnen eine Stimme geben, wenn sie am Reden gehindert werden, und wir wollen ihnen Gehör verschaffen, wenn sie Öffentlichkeit suchen – ob in Russland, in Belarus oder im Iran.»

Am 17. Juni 1953 hatten in der gesamten DDR etwa eine Million Menschen gegen höhere Arbeitsnormen, aber auch gegen die Sozialistische Einheitspartei SED und die deutsche Teilung, für freie Wahlen und mehr Wohlstand demonstriert. Die sowjetische Besatzungsmacht, die DDR-Volkspolizei und die Staatssicherheit stoppten die Proteste – mindestens 55 Menschen waren getötet und über 10.000 verhaftet worden.