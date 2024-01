Falkensee (dpa/bb) – Zwei Männer sind nach einem mutmaßlichen Betrug in Falkensee (Landkreis Havelland), bei dem sie sich als Polizisten ausgegeben haben sollen, festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen die zwei Männer im Alter von 17 und 28 Jahren am Mittwoch rund 13.000 Euro Bargeld bei einer Rentnerin abgeholt haben. Zuvor soll die Frau in mehreren Anrufen von falschen Bankmitarbeitern und Polizisten dazu aufgefordert worden sein, das Geld in einem Umschlag bereitzulegen. Dabei sollen die Männer angegeben haben, dass es bei dem Konto der Rentnerin zu einer unberechtigten Abbuchung gekommen sei. Daher würden die falschen Polizisten ihr Geld persönlich entgegennehmen und sie vor einer angeblichen Rückbuchung schützen. Alle drei Tatverdächtigen wurden am Mittwoch festgenommen. Wie der mutmaßliche Betrug genau aufflog, war zunächst nicht bekannt.

Der 28 Jahre alter Tatverdächtiger wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, gegen ihn wurde laut Polizei Haftbefehl erlassen. Ein weiterer 28-Jähriger wurde ebenfalls am Mittwoch festgenommen, laut Staatsanwaltschaft jedoch wieder entlassen, da kein dringender Tatverdacht gegen ihn vorlag. Der 17-Jährige wurde den Angaben zufolge an eine Jugendeinrichtung übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.