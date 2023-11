Berlin (dpa/bb) – Fast die Hälfte der erzieherischen Hilfen für Kinder und Jugendliche haben in Berlin und Brandenburg Alleinerziehende in Anspruch genommen. Mit knapp 48 Prozent in Berlin und rund 45 Prozent in Brandenburg nehmen sie damit laut Amt für Statistik deutlich mehr Hilfen in Anspruch als zusammenlebende Elternpaare. Insgesamt erhielten in 2022 mehr als 83.700 junge Menschen in der Hauptstadt und 45.300 in Brandenburg Hilfen.

Die Belastung junger Menschen durch Konflikte in der Familie sowie Entwicklungsauffälligkeiten und seelische Probleme sind Hauptgründe für die Annahme erzieherischer Hilfen. Auch eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern oder anderer Sorgeberechtigter sind Anlass, sich Hilfe zu suchen.

Von den verschiedenen Hilfsangeboten wird am häufigsten von Erziehungsberatungen Gebrauch gemacht (in beiden Bundesländern etwa 37 Prozent). Auf dem zweiten Platz steht die Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen mit rund 15 Prozent in Berlin und Brandenburg.