Berlin (dpa/bb) – Ein alkoholisierter 21-Jähriger ist mit seinem Auto in Berlin-Charlottenburg über sechs rote Ampeln gefahren. Dabei überfuhr der Mann beinahe einen Fußgänger, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der Fahrer daraufhin kontrolliert wurde, entdeckten die Polizisten den Angaben zufolge ein Messer und zwei Tierabwehrsprays in seinem Auto.

Eine zivile Polizeistreife hatte den Raser in der Nacht zum Samstag bemerkt, da er diese mit überhöhter Geschwindigkeit von rechts auf der Busspur überholte. Schließlich wurde der Mann von der Streife gestellt, als er doch an einer Ampel hielt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Da der 18 Jahre alte Beifahrer die Beamten bei der Kontrolle störte, forderten sie Unterstützung an. Das Auto wurde schließlich beschlagnahmt und der 21-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.