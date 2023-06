Berlin (dpa/bb) – Eine 23 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Freitag in Berlin-Marzahn mit ihrem Auto gegen einen geparkten Wagen geprallt. Dabei wurde ihre 20 Jahre alte Beifahrerin am Kopf verletzt, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Die 20-Jährige kam in ein Krankenhaus, während die Fahrerin selbst unverletzt blieb. Die Polizei stellte bei der Autofahrerin den Angaben zufolge einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille fest. Die Beamten beschlagnahmten demnach ihren Führerschein und nahmen sie für eine Blutabnahme in Gewahrsam.